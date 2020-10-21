Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Biberons et tétines
Toutes les séries
Philips Avent Biberon Anti-colic
Assistance
SCF813/27
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Eco passport - English (US)
Mode d’emploi
Tout (9)
Pièces et accessoires (1)
Pour quel type de nourriture puis-je utiliser la tétine à débit variable ?
Qu'est-ce qui permet aux biberons Philips Avent de limiter les coliques ?
Ce produit est-il recyclable ?
Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?
Pourquoi les tétines et sucettes Avent sont-elles en silicone plutôt qu'en latex ?
AventBague d'étanchéité pour biberon
AventCapuchon du biberon
AventDisque d'étanchéité du biberon
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Dépannage et réparation
Faire réparer ou remplacer un produit cassé
Garantie
Lire la politique de garantie Philips
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider