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Philips AventSCF816/27 Biberon Anti-colic

SCF816/27

4.4
| (113) Avis | 88% recommandent ce produit
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Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

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4.4

sur 6

113

Avis

88%

recommandent ce produit

01/05/2018

France

France

Très bon produit

Tétine parfaitement adapté au bébé, forme et texture

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF560/17 Biberon Classic+

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF560/17 Biberon Classic+

25/11/2016

France

France

Génial

Bonjour, Je viens de tester les biberons Philips Avent Classic+ et je les trouve géniaux. Mon bébé de 8 mois arrive a les prendre en main facilement, nettoyage très facile et surtout ne coule pas contrairement a d'autres biberons du commerce. En gros c'est un biberon qui tient toute ses promesses .. J'dore

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Cet avis a été rédigé pour SCF566/27 Biberon Classic+

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Cet avis a été rédigé pour SCF566/27 Biberon Classic+

14/09/2016

France

France

mon fils adore

Biberons avec lequel bois mon fils depuis ca naissance. J'ai juste du changer la tétine. En plus ils sont costauds.

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Cet avis a été rédigé pour SCF686/17 Biberon Classic

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