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Stockez vos repas frais en toute simplicité
Conçu pour le robot cuiseur-mixeur pour bébé 4 en 1 Philips Avent. Portionnez, conservez, décongelez ou réchauffez en toute simplicité des repas sains pour votre bébé.
2 pots de conservation réutilisables
Pour robot cuiseur-mixeur pour bébé
Conçu pour le robot cuiseur-mixeur pour bébé 4 en 1 Philips Avent. Décongelez ou réchauffez en toute simplicité les repas que vous avez déjà préparés.
Préparez des portions parfaitement adaptées à l'âge de votre enfant.
Les couvercles hermétiques permettent de préserver les saveurs et la fraîcheur des aliments.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.3
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
cannella
20/06/2021
Italia
Acheteur vérifié
Prodotto eccellente
Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei
Avantages
Qualità, prezzo
Contre
Recipiente con becco poco pronunciato
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Date d'utilisation 2020-05-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Date d'utilisation 2020-05-20
Mish461
20/10/2026
Deutschland
Super, aber man braucht mehr
Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Date d'utilisation 2026-10-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Date d'utilisation 2026-10-07
ADiana97
29/01/2024
Deutschland
Kein Nachkaufen möglich
Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Date d'utilisation 2022-12-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Date d'utilisation 2022-12-29
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.