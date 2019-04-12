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Arrêté
SHB4805DC/00
Poids plume. Son XXL.
Découvrez la liberté d'un casque poids plume sans câbles gênants. Le casque sans fil Philips Flite Everlite associe style et simplicité au quotidien. Compact et ultra-léger, avec un son impeccable, tous les jours.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Circum-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.
La technologie de charge rapide redonne rapidement de l'énergie lorsque la batterie est faible. Une charge de seulement cinq minutes vous offre une heure d'autonomie.
Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.
5.0
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
VEndix
12/04/2019
United Kingdom
Seems...
Bought it. Works fine. Controls are comfortable. Design and material is nice. Looks good. Recommend it.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB4805DC Wireless Bluetooth® headphones
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LOUP
28/03/2018
United Kingdom
Nice
I decided that I needed to cut the wires since my new phone decided to remove the support for 3.5mm. I tried various heaphones from what hifi's reviews for their best buys up to headphones costing £300+. For all the extra money I am pretty sure there is a small increase in audio quality but comfort, bang for buck and a sound I like these fit the bill. nice one Philips.
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Geeman
26/03/2018
United Kingdom
bluetooth headphones
I wanted a pair of good sounding comfortable and light phones. These are that - I am not saying others are not as good, just that these work well and im a happy customer.
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