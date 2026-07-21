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Peut-on écouter mes conversation lorsque j’utilise mon casque Bluetooth Philips ?
Quelles sont les différences entre les versions Bluetooth ?
Puis-je appairer mon casque Philips sur l’ordinateur ?
Qu'est-ce qu'un profil Bluetooth ?
La version Bluetooth du casque Philips doit-elle être identique à celle de mon téléphone portable ?
Puis-je utiliser ce casque Bluetooth Philips sur mon téléviseur ?
Je reçois une légère décharge d'électricité statique lorsque j'utilise mes écouteurs Philips
Puis-je utiliser simultanément le micro depuis un appareil en diffusant du contenu audio depuis un autre ?
Le casque stéréo Bluetooth Philips risque-t-il de subir des interférences ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?
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