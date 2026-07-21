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Arrêté
Assistance
SHC5102/10
Arrêté
Puis-je utiliser deux casque Philips sur une même base ?
Puis-je utiliser deux casque Philips sur une même base ?
Pourquoi les nouvelles piles n'atteignent-elles pas leur autonomie maximale après la première charge ?
Le voyant d'alimentation 'POWER' ne s'allume pas lorsque je branche mon casque Philips
Pourquoi la portée de mon casque Philips est inférieure à celle présentée ?
Pourquoi est-il nécessaire de charger les piles fournies pendant 10 heures avant la première utilisation ?
Puis-je charger des piles rechargeables génériques avec ce système Philips ?
Comment puis-je savoir si le niveau de charge de la batterie de mon casque Philips est faible ?