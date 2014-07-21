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Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SHC5111/10

3.3

| (10) Avis

Liberté de mouvement

Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez utiliser ce casque Philips SHC5100/10 sans compter.

Voir tous les avantages

Casque sans fil entièrement rechargeable

Liberté de mouvement

  • Circum-aural

Arceau intérieur réglable

En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.

Haut-parleur 32 mm pour un son de grande qualité

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

10

Avis

2

21/07/2014

France

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Rien à changer

Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil

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21/07/2014

France

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04/12/2013

Deutschland

Deutschland

HiFi-Kopfhörer SHC5111

Bin super zurieden mit diesem Produkt. Bin nur etwas sauer, weil ich dort wo ich dieses Gerät gekauft habe, keine Ersatz-Akkus von Philips bekomme. Andere Akku-Typen lassen sich wirklich nicht in diesem Hörer laden.

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Cet avis a été rédigé pour SHC5111 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

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