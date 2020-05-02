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Arrêté

Casque sans fil numérique

SHD8600/10

3.3

| (28) Avis

Musique sans fil

Profitez de votre musique et de votre télévision en passant d'une pièce à l'autre avec ce casque. La transmission numérique permet une réception très nette et une reproduction du son de qualité. Les coques pivotantes et l'arceau intérieur réglable offrent un confort optimal.

Voir tous les avantages

Casque léger et confortable

Musique sans fil

Haut-parleurs acoustiques pour une qualité sonore remarquable

Les haut-parleurs acoustiques produisent un son pur et équilibré, offrant une clarté et une précision superbes, aussi bien dans les hautes que les basses fréquences.

Rangement du récepteur sur une station d'accueil pratique

Rangement du récepteur sur une station d'accueil pratique

La station d'accueil offre une solution de rangement pratique sur mesure lorsque vous n'utilisez pas le récepteur. En outre, certains modèles font également office de chargeur.

Fonction de charge rapide pour ne pas perdre de temps

Fonction de charge rapide pour ne pas perdre de temps

La fonction de charge rapide intelligente permet de charger totalement la batterie en un minimum de temps. Un circuit interne détermine la puissance restante dans la batterie, de manière à optimiser la tension d'entrée pour charger la batterie rapidement tout en maximisant sa durée de vie.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.3

sur 6

28

Avis

02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Avantages

Klang, Reichweite, Preis

Contre

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Cet avis a été rédigé pour SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Date d'utilisation 2018-05-02

Cet avis a été rédigé pour SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Date d'utilisation 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

23/11/2015

Deutschland

Deutschland

Nur eine Sache fehlt

Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

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