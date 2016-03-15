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Arrêté

Casque sans fil numérique

SHD9000/10

4

| (35) Avis

Son de qualité CD avec transmission numérique sans fil

Grâce à la technologie audio Kleer, le casque garantit une transmission sans perte, fidèle à 100 % à l'enregistrement original. Avec une portée de 100 m et un arceau réglable confortable, écoutez de la musique chez vous sans aucun inconvénient.

Voir tous les avantages

Audio non compressé Kleer

Son de qualité CD avec transmission numérique sans fil

  • Circum-aural

  • Noire

2 batteries NiMh AAA, pour un poids optimal

2 batteries NiMh AAA, pour un poids optimal

Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme

Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme

Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme, pour un excellent son haute fidélité.

Transmission numérique, pour une excellente réception

La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

35

Avis

1

15/03/2016

France

France

Très bon produit

Plus je l'utilise et plus en suis satisfait. L'équilibre des fréquences est parfait, ce casque est d'un grand confort, on fini par l'oublier.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9000 Casque sans fil numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9000 Casque sans fil numérique

10/02/2015

France

France

Trés bon casque

Le son est parfait et le casque fonctionne a bonne distance malgré les obstacles. Aprés un probleme de charge, il m'a été échangé rapidement grace au SAV trés compétent. La qualité sonore est proche de celle de casque filaire haut de gamme.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9000 Casque sans fil numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9000 Casque sans fil numérique

19/04/2014

France

France

Son parfait sans interférences

grande qualité d'écoute, facile d'utilisation, design parfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9000 Casque sans fil numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9000 Casque sans fil numérique

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