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Arrêté

Casques hi-fi sans fil

SHD9200/10

3.5

| (22) Avis

Son Surround

Profitez pleinement d'un son 3D cinématographique comme nul autre chez vous grâce au casque SHD9200, qui offre un son pur et richement détaillé grâce à la transmission d'audio non compressée et sans fil Kleer. Conçu pour vous apporter un réel confort, une liberté et un plaisir d'écoute incomparable.

Voir tous les avantages

Système de casque sans fil numérique

Son Surround

  • Circum-aural

  • Noire

Technologie audio 3D pour un son cinématographique multi-dimensionnel

Technologie audio 3D pour un son cinématographique multi-dimensionnel

La technologie audio 3D reproduit un son multi-dimensionnel, pour une expérience cinématographique spectaculaire.

Réglage du volume sans fil pour une utilisation pratique et intuitive

Les commandes de volume sont situées sur la coque pour une utilisation pratique, vous permettant ainsi de régler le son de manière rapide et intuitive. Inutile de chercher le bouton de réglage du volume, il suffit de d'appuyer sur le haut de la coque pour augmenter le son, et sur le bas pour le diminuer.

Haut-parleurs de 40 mm en néodyme, pour un excellent son haute fidélité

Haut-parleurs de 40 mm en néodyme, pour un excellent son haute fidélité

Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme, pour un son fidèle et parfaitement conforme à l'enregistrement d'origine.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.5

sur 6

22

Avis

06/01/2013

Deutschland

Deutschland

Kristallklarer CD-Klang über digitalen Eingang

Der SHD9200 überzeugt beim direkten Anschluss an den Digitalausgang eines CD-Spielers mit kristallklarer und rauschfreier Wiedergabe. Das Klangbild ist insgesamt sehr ausgewogen. Die Bässe werden kräftig wiedergegeben und die Höhen kommen klar heraus. Der Kopfhörer spielt in unserem ganzen Haus unterbrechungs- und störungsfrei.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer

16/07/2014

Österreich

Österreich

sehr gutes Produkt

Ich benutze das Gerät jetzt ungefähr 1 Jahr. Die letzte Zeit ist immer öfter vorgekommen dass die Übertragung unterbricht. Doch bei PHILIPS kein Problem, nach E-Mail mit Support wurde mir binnen einer Woche ein neues Gerät geliefert, das alte konnte ich entsorgen. Danke Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer

08/08/2013

Österreich

Österreich

Preis-Leistungsverhältrnis stimmt

Benutzerfreundlichkeit nicht 100%. Bin trotzdem sehr zufrieden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer

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