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Arrêté
SHE3205WT/00
Des basses profondes, un son clair
Conçus pour un maintien parfait et un confort optimal, les écouteurs SHE3205 sont dotés de haut-parleurs de 14,2 mm et d'évents de basses, pour des basses profondes et un son clair. Son micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels. Choix de 6 couleurs pétillantes à assortir à votre Apple Watch.
HP 14,2 mm, conception arrière ouverte
Écouteur
Les haut-parleurs de 14,2 mm dotés d'aimants en néodyme produisent des basses profondes et un son clair.
Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.
Le design respecte la morphologie de l'oreille, pour offrir à tous un maintien sûr et confortable.
4.6
sur 6
11
Avis
100%
recommandent ce produit
DWBln
14/10/2023
Deutschland
Die besten In Ears, die das ich je hatte
Warmer, kräftiger Bass. Klare Höhen. Nachfolgermodell ist deutlich schlechter.
Avantages
Voller Klang
Contre
Nicht mehr erhältlich
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3205BK In-Ear-Kopfhörer
Date d'utilisation 2021-10-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3205BK In-Ear-Kopfhörer
Date d'utilisation 2021-10-14
Fujisaii
03/10/2019
Danmark
Why have they stopped making these?
They were well fitting and well sounding. I do not understand why they went out of production. Things change so fast nowadays, and not always for the better.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner
RossA
05/03/2018
United Kingdom
Impressed
I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3205WT In-Ear Headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3205WT In-Ear Headphones