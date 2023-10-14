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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires

SHE3205WT/00

4.6

| (11) Avis | 100% recommandent ce produit

Des basses profondes, un son clair

Conçus pour un maintien parfait et un confort optimal, les écouteurs SHE3205 sont dotés de haut-parleurs de 14,2 mm et d'évents de basses, pour des basses profondes et un son clair. Son micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels. Choix de 6 couleurs pétillantes à assortir à votre Apple Watch.

Voir tous les avantages

Conçus pour un maintien confortable, respectant la morphologie de l'oreille

Des basses profondes, un son clair

  • HP 14,2 mm, conception arrière ouverte

  • Écouteur

Haut-parleurs de 14,2 mm, pour des basses profondes et un son clair

Haut-parleurs de 14,2 mm, pour des basses profondes et un son clair

Les haut-parleurs de 14,2 mm dotés d'aimants en néodyme produisent des basses profondes et un son clair.

Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

Conçus pour un maintien confortable, respectant la morphologie de l'oreille

Le design respecte la morphologie de l'oreille, pour offrir à tous un maintien sûr et confortable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 6

11

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

14/10/2023

Deutschland

Deutschland

Die besten In Ears, die das ich je hatte

Warmer, kräftiger Bass. Klare Höhen. Nachfolgermodell ist deutlich schlechter.

Avantages

Voller Klang

Contre

Nicht mehr erhältlich

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3205BK In-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2021-10-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3205BK In-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2021-10-14

03/10/2019

Danmark

Danmark

Why have they stopped making these?

They were well fitting and well sounding. I do not understand why they went out of production. Things change so fast nowadays, and not always for the better.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner

05/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Impressed

I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3205WT In-Ear Headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3205WT In-Ear Headphones

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