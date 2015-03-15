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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

SHE3805WT/00

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Basses puissantes

Le SHE3805 compact et coloré ne manque pas de punch avec ses haut-parleurs performants qui reproduisent des basses fortes. Les embouts confortables de forme ovale assurent un maintien ergonomique, tandis que le micro intégré vous permet de basculer facilement entre votre musique et vos appels.

Voir tous les avantages

Casque compact avec tube acoustique ovale

Basses puissantes

  • Blanche

Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort personnalisé optimal

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort personnalisé optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Haut-parleurs 8,6 mm performants produisant un son clair et précis

Haut-parleurs 8,6 mm performants produisant un son clair et précis

Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son clair pour un plus grand plaisir d'écoute en mouvement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

15/03/2015

España

España

Muy buenos!

Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

01/09/2014

España

España

Te sorprenderá!!!

Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

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Cet avis a été rédigé pour SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro

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