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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

SHE8105BL/00

4.9

| (7) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Argent
Argent
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge

Des basses toujours pures et profondes

Les écouteurs intra-auriculaires Philips SHE8105 sont équipés de haut-parleurs de haute qualité, pour des basses profondes, et de coques robustes en aluminium, pour une pureté sonore totale. Les tubes acoustiques ovales offrent un confort optimal, tandis que la télécommande intégrée vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels.

Voir tous les avantages

coques métalliques

Des basses toujours pures et profondes

  • HP 8,6 mm/conception semi-fermée

  • Intra-auriculaire

Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !

Flexi-Grip durable, pour une excellente connexion entre les écouteurs et le câble

Ce connecteur souple et robuste entre les écouteurs et le câble évite les détériorations dues aux torsions répétées.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.9

sur 6

7

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Oui, je recommande ce produit

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