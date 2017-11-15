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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires

SHE9100BK/00

3.5

| (4) Avis

Disponible à partir

Argent
Argent
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge

Son précis

Le casque Philips SHE9100 est doté de haut-parleurs haut de gamme et de coques métalliques fabriquées avec précision, pour un son pur et détaillé. Les tubes acoustiques ovales et les 3 tailles d'embouts proposées assurent confort et maintien.

Voir tous les avantages

coques métalliques

Son précis

  • HP 8,6 mm/conception semi-fermée

  • Intra-auriculaire

Embouts en silicone disponibles en trois tailles pour un confort personnalisé

Embouts en silicone disponibles en trois tailles pour un confort personnalisé

Vos écouteurs intra-auriculaires sont proposés avec un choix de 3 tailles d'embouts, de S à L, vous permettant de sélectionner la taille adaptée à votre morphologie.

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !

Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.5

sur 6

4

Avis

4
2

15/11/2017

Deutschland

Deutschland

Langlebig, guter Klang

Ich habe mir vor über einem Jahr diese Kopfhöhrer in rot gekauft und war begeistert wie gut der Tragekomfort und der Klang ist. Da ich diese kürzlich verloren habe hab ich mir das gleiche Model in schwarz geholt und nach kurzem eintragen war der Klang und die Basslastigkeit wie gewohnt bei den alten Kopfhöhrern. Ich bin gespannt ob dieses Paar mindestens genauso lange lebt wie das alte, denn dann kann ich die jedem weiter empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer

05/07/2015

Deutschland

Deutschland

ein her

der SHE 9100 hat einen sehr guten ausgewogenen klang,der auch die feinheiten der aufnahmen sehr gut und klar darstellt und auch die bässe sehr gut wiedergibt.er sitzt sehr angenehm im ohr und ist für das hören von jazz rock und progressiver musik duch den klaren powervollen klang hervorragend geeignet.die umweltgeräsche sind sehr gut abgeschirmt.da ich seid vielen jahren beim radfahren musik und hörbücher höre und dadurch eine menge inear kopfhörer verschiedener preisklassen genutzt habe,bin sehr zufrieden mit diesem kopfhörer!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer

12/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

Nice but less than expectations

Nice reproduction of bass sound but treble clarity is poor when compared to the SHE 9000. It also boast poor noise reduction.

Cet avis a été rédigé pour SHE9100BL In-Ear Headphones

Cet avis a été rédigé pour SHE9100BL In-Ear Headphones

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