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Disponible à partir
Son précis
Le casque Philips SHE9105 est doté de haut-parleurs haut de gamme et de coques métalliques fabriquées avec précision, pour un son pur et détaillé. Les tubes acoustiques ovales et les 3 tailles d'embouts possibles assurent confort et maintien, tandis que le micro intégré vous permet de basculer entre la musique et les appels.
HP 8,6 mm/conception semi-fermée
Intra-auriculaire
Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.
La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !
Ce connecteur souple et robuste entre les écouteurs et le câble évite les détériorations dues aux torsions répétées.
Récompenses
4.1
sur 6
7
Avis
86%
recommandent ce produit
TEMPOJCA
19/11/2015
France
Acheteur vérifié
trés bonnes qualités
produit de trés bonne qualité excellente qualité du son
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE9105BK Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE9105BK Headphones with mic
Philips SHE9105
11/10/2025
Deutschland
Philips SHE9105
Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer
Avantages
Bass wie ein könig
Contre
Nichts
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Date d'utilisation 2023-10-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Date d'utilisation 2023-10-11
Madlena
04/08/2015
Deutschland
Philips In-Ear Kopfhörer
Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon