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Arrêté

Casque TV filaire d'intérieur

SHP1800/00

3.9

| (18) Avis | 87% recommandent ce produit

Ultraléger avec câble TV de 6 m

Ce casque léger, idéal pour les longues utilisations, est fourni avec une extension de câble de 6 m pour une plus grande liberté de mouvement. En outre, il est doté d'évents Bass Beat pour un son riche et profond.

Voir tous les avantages

Casque pour TV

Ultraléger avec câble TV de 6 m

  • Supra-aural

  • Argent

Les évents Bass Beat optimisent la circulation de l'air pour un meilleur son

Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore et des basses plus profondes.

Un arceau plus confortable et qui dure plus longtemps

Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger

Confort amélioré pour une utilisation longue durée

Ce casque, conçu pour épouser la forme des oreilles, offre un grand confort même sur de longues périodes d'écoute.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 6

18

Avis

87%

recommandent ce produit

1

30/12/2017

France

France

UN SON EXTRAORDINAIRE

On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

17/09/2009

France

France

Longueur de fil

A ma connaissance, c'est le seul casque TV avec un câble de 6 mètres. Ainsi pas de perte de son à cause d'une rallonge.

Cet avis a été rédigé pour SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

Cet avis a été rédigé pour SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

23/05/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt erleichtert mein Leben

ich benutze diesen Kopfhörer seit Jahren und hab mittlerweile den 2 dieser Art, ich bin schwerhörig und das Teil erleichtert mir das fernsehen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

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