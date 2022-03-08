Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Extrêmement confortable et entièrement réglable
Casque léger à arceau et coques entièrement réglables associant un excellent confort à un grand plaisir d'écoute
HP 40 mm/conception arrière ouverte
Circum-aural
Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.3
sur 6
23
Avis
84%
recommandent ce produit
apomer
08/03/2022
France
le casque que je possede depuis pas mal d'années
pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre
Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Stereo Headphones
Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Stereo Headphones
jojo1111
30/03/2017
België
Excellent rapport qualité prix
Simple et solide, cable long très pratique, Excellent son et très comfortable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Casques audio filaires
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Casques audio filaires
richardeverywhere
19/02/2020
Nederland
shp2000
vele jaren plezier van/ nog steeds ( hoofd steun aansluiting en audiojack regelmatig gesloopt ( ducktape& hersolderen van jack en weer verder) geen negatiefs over het geluid wel over het plastick hoofdsteun ( ik plet ze in mn jaszak of erbovenop zittent gaat ie toch al ruim 7 jaar mee
Avantages
audio bereik lage en hoge tonen
Contre
plastick parts / externe windruis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer
Date d'utilisation 2018-02-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer
Date d'utilisation 2018-02-19