Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
SHP2600TV/10
Son clair et naturel
Regardez la télévision sans déranger les autres, contrôlez le volume avec une télécommande amovible personnalisable dotée de commandes gauche/droite et d'un câble de 5,2 m. Ce casque circum-aural léger offre une expérience d'écoute incroyable en tout confort.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Circum-aural
Le design circum-aural bloque plus efficacement le son afin d'offrir une excellente isolation phonique.
Utilisez l'adaptateur 6,3 mm pour connecter le casque à votre chaîne hi-fi afin de profiter d'un son de haute qualité.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
GI9VANNI
17/06/2019
Italia
Ottime cuffie per TV ma il regolatore del volume è durato poco
Queste cuffie per TV hanno davvero un'ottima qualità sia costruttiva sia audio. Purtroppo non si può dire lo stesso del regolatore di volume/prolunga che è durato pochi mesi ed è sembrato di qualità decisamente inferiore alle cuffie. Alla fine ho dovuto restituirle perché non c'era un centro assistenza nelle vicinanze per sostituire il regolatore di volume/prolunga. Spero che Philips torni ad avere un livello di assistenza migliore rispetto a quello attuale.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2600TV TV listening headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP2600TV TV listening headphones