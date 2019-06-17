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Arrêté

Casque TV

SHP2600TV/10

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Son clair et naturel

Regardez la télévision sans déranger les autres, contrôlez le volume avec une télécommande amovible personnalisable dotée de commandes gauche/droite et d'un câble de 5,2 m. Ce casque circum-aural léger offre une expérience d'écoute incroyable en tout confort.

Voir tous les avantages

Avec télécommande

Son clair et naturel

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Circum-aural

Casque circum-aural pour une excellente isolation phonique

Le design circum-aural bloque plus efficacement le son afin d'offrir une excellente isolation phonique.

Arceau entièrement réglable pour un confort longue durée

Adaptateur 6,3 mm pour les chaînes hi-fi

Utilisez l'adaptateur 6,3 mm pour connecter le casque à votre chaîne hi-fi afin de profiter d'un son de haute qualité.

Spécificités Techniques

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Avis

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recommandent ce produit

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17/06/2019

Italia

Italia

Ottime cuffie per TV ma il regolatore del volume è durato poco

Queste cuffie per TV hanno davvero un'ottima qualità sia costruttiva sia audio. Purtroppo non si può dire lo stesso del regolatore di volume/prolunga che è durato pochi mesi ed è sembrato di qualità decisamente inferiore alle cuffie. Alla fine ho dovuto restituirle perché non c'era un centro assistenza nelle vicinanze per sostituire il regolatore di volume/prolunga. Spero che Philips torni ad avere un livello di assistenza migliore rispetto a quello attuale.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHP2600TV TV listening headphones

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