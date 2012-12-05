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Arrêté
Basses dynamiques, maintien confortable
Avec ses haut-parleurs 40 mm puissants et légers en néodyme, ses coques auto-réglables et ses coussinets perforés très aérés, le SHP3000 est sans aucun doute idéal pour une utilisation en intérieur.
Circum-aural
Noir
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
ranger
05/12/2012
Nederland
Gebruiksvriendelijke koptelefoon
Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP3000 HiFi Stereo Headphones
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