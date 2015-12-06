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Arrêté
SHQ2300PK/00
Disponible à partir
Dépassez vos limites
Maintenez les écouteurs de votre casque Actionfit SHQ2300 en place dans vos oreilles en toutes circonstances grâce au stabilisateur. Vous pouvez vous concentrer sur votre entraînement : votre casque ne tombera pas.
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Pesant tout juste 4,3g, ces écouteurs sport ActionFit sont tellement légers et confortables que vous finirez même par les oublier. Ils sont parfaits pour vous permettre de donner le meilleur de vous même jusqu'à la dernière ligne droite.
Les écouteurs ActionFit sont livrés avec une pince pour fil qui maintient le fil en place pendant que vous vous concentrez sur votre effort.
4.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Avantages
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Contre
Non sono in produzione (?)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Date d'utilisation 2018-01-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Date d'utilisation 2018-01-01