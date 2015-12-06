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Arrêté

ActionFitCasque Sport

SHQ2300PK/00

4

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc anisé
Blanc anisé
Rose
Rose

Dépassez vos limites

Maintenez les écouteurs de votre casque Actionfit SHQ2300 en place dans vos oreilles en toutes circonstances grâce au stabilisateur. Vous pouvez vous concentrer sur votre entraînement : votre casque ne tombera pas.

Voir tous les avantages

Léger, maintien parfait

Dépassez vos limites

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

3 tailles d'embout pour un ajustement optimal

3 tailles d'embout pour un ajustement optimal

La conception ultralégère de 4,3g offre un confort optimal*

La conception ultralégère de 4,3g offre un confort optimal*

Pesant tout juste 4,3g, ces écouteurs sport ActionFit sont tellement légers et confortables que vous finirez même par les oublier. Ils sont parfaits pour vous permettre de donner le meilleur de vous même jusqu'à la dernière ligne droite.

Pince pour fil incluse pour un encombrement réduit

Pince pour fil incluse pour un encombrement réduit

Les écouteurs ActionFit sont livrés avec une pince pour fil qui maintient le fil en place pendant que vous vous concentrez sur votre effort.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
2
1

06/12/2015

Suisse

Suisse

Fitnesstauglichkeit

Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

01/01/2020

Italia

Italia

Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?

Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?

Avantages

Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.

Contre

Non sono in produzione (?)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Date d'utilisation 2018-01-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Date d'utilisation 2018-01-01

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