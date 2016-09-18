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Arrêté

ActionFitCasque sport Bluetooth®

SHQ8300WS/00

2.7

| (7) Avis

Liberté de mouvement. Excellentes performances.

Conçus pour le sport et l'action, les écouteurs sans fil Philips Actionfit SHQ8300 génèrent des basses puissantes, avec un design confortable résistant à la transpiration et à la pluie. Vous avez le choix entre deux configurations de port, selon vos besoins.

Voir tous les avantages

Un confort personnalisé

Liberté de mouvement. Excellentes performances.

  • HP 13,6 mm/conception semi-fermée

  • Écouteur

Un serre-câble magnétique stabilise le câble

Un serre-câble magnétique spécialement conçu stabilise le câble, quelle que soit l'intensité de votre séance.

Compatible Bluetooth® 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatible Bluetooth® 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

La technologie Bluetooth® permet une plus grande liberté de mouvement, sans vous encombrer de fils emmêlés.

Design ultra-léger de 18 g, pour un confort inégalé

Design ultra-léger de 18 g, pour un confort inégalé

Pesant à peine 18 g, les écouteurs sport ActionFit sont si légers et confortables que vous oublierez même que vous les portez. La solution idéale pour se motiver sur les derniers kilomètres.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.7

sur 6

7

Avis

2

18/09/2016

Italia

Italia

Vale il suo prezzo. Ottimo!

Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

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10/04/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Produkt hat gute Eigenschaften

Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.

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Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

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02/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

No more wires!

Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.

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Cet avis a été rédigé pour ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

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