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Arrêté

Casque

SHX10/00

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Ressentez les basses, visualisez les rythmes.

Avec les écouteurs intra-auriculaires Philips HX1, les basses se ressentent et se voient. Faites la fête en rendant votre musique visible ! Soyez son cœur battant et lumineux grâce à ce casque à LED clignotantes.

Voir tous les avantages

Ressentez les basses, visualisez les rythmes.

  • HP 8,6 mm/conception semi-fermée

  • Intra-auriculaire

Jusqu'à 6 heures de puissante lumière LED

Jusqu'à 6 heures de puissante lumière LED

Le port Bass Reflex améliore les basses

Le port Bass Reflex améliore les basses

Le port Bass Reflex améliore les basses grâce à des évents augmentant l'efficacité du système avec les basses fréquences.

Contrôlez la visibilité de la musique avec le bouton LED

Contrôlez facilement la visibilité de la musique avec le commutateur des LED situé sur le boîtier de pile intégré.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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sur 6

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Avis

100%

recommandent ce produit

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27/04/2018

Sverige

Sverige

Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.

Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHX10 Hörlurar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHX10 Hörlurar

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