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Arrêté
« ...impossible de retrouver mon sérieux ce jour-là ! »
Revivez ces précieux instants toute l'année grâce au Cadre Photo de Philips. Ce cadre facile à utiliser, compact et convivial est doté d'une grande mémoire de stockage et s'accorde parfaitement à tout type d'intérieur.
17,8 cm (7")
Format 16/10
La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.
La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.
Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.
4.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
20/08/2010
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SPF1017 Digital PhotoFrame
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SPF1017 Digital PhotoFrame
Juanma
15/05/2012
España
Marco con almacenamiento
Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SPF1017 Digital PhotoFrame
Oui, je recommande ce produit
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