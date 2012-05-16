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Arrêté

Album photo numérique

SPH8608/12

2.8

| (13) Avis

Redécouvrez le plaisir de partager des histoires

Un album photo, c'est l'occasion de redécouvrir le plaisir de partager des histoires, de faire rire, sourire ou pleurer sans prononcer une parole. Pourquoi s'en priver : allumez votre album, et partagez-le !

Voir tous les avantages

Album photo numérique

Redécouvrez le plaisir de partager des histoires

  • 20,3 cm

  • Bordure à commande tactile

Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies d'énergie

Une minuterie met le Cadre Photo sous et hors tension aux heures définies, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des coûts de consommation de votre Cadre Photo) et de participer ainsi au respect de l'environnement.

Socle de recharge pour batterie facile à utiliser

Ce socle de recharge pour batterie fait également office de station d'accueil. Une fois rechargée, la batterie intégrée du cadre vous permet de partager vos photos sans fil pendant 2 heures.

Album photo conçu dans le respect de l'environnement

Les albums photo de Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 6

13

Avis

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SPH8608 Album fotografico digitale

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SPH8608 Album fotografico digitale

26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SPH8608 Album fotografico digitale

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SPH8608 Album fotografico digitale

15/05/2012

Italia

Italia

bello e semplice

semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SPH8608 Album fotografico digitale

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SPH8608 Album fotografico digitale

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