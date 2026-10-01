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Arrêté

Câble fibre optique

SWA2302W/10

Connexion fiable garantie

Ce câble vous permet d'optimiser les performances de vos composants. Il offre une connexion optimale pour le transfert de signaux audio entre les composants.

Voir tous les avantages

avec ce câble audio fibre optique

Connexion fiable garantie

  • 1,5 m

Fibre optique haute qualité

Un tube optique pur transmet les données numériques à vos composants, pour un son haute définition de qualité irréprochable.

Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.

Connecteur moulé pour raccordement sécurisé

Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF file, 179.1 kB
  • 18 June 2025

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