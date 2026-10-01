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Arrêté

Câble audio stéréo

SWA2521W/10

Connexion fiable garantie

Ce câble assure une connexion audio fiable entre vos composants.

Voir tous les avantages

avec ce câble audio stéréo

Connexion fiable garantie

  • 1,5 m

Connecteurs plaqués nickel pour un contact fiable

Les connecteurs plaqués nickel permettent d'établir un contact net avec le câble, garantissant ainsi une connexion fiable.

Conducteur en cuivre de grande qualité pour un transfert fiable des signaux

Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.

Blindage en cuivre pur

Le blindage en cuivre pur offre une protection contre la perte de signal.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF file, 202.6 kB
  • 18 June 2025

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