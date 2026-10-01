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Arrêté
SWA2521W/10
Connexion fiable garantie
Ce câble assure une connexion audio fiable entre vos composants.
1,5 m
Les connecteurs plaqués nickel permettent d'établir un contact net avec le câble, garantissant ainsi une connexion fiable.
Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.
Le blindage en cuivre pur offre une protection contre la perte de signal.