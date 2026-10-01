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Adaptateur stéréo

SWA2550W/10

Profitez de votre casque

Cet adaptateur permet de convertir une prise pour casque de 6,35 mm en une de 3,5 mm.

Voir tous les avantages

avec cet adaptateur stéréo.

Profitez de votre casque

  • 6,35 mm (M) - 3,5 mm (F)

Gaine flexible en PVC

La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.

Conçus pour garantir une qualité optimale

Les produits sont conçus avec des matériaux de qualité supérieure pour accroître leur longévité.

Blindage en cuivre pur

Le blindage en cuivre pur offre une protection contre la perte de signal.

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF file, 129.4 kB
  • 21 July 2026

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