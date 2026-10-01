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Arrêté

Câble Y stéréo

SWA4527S/10

Profitez d'un son exceptionnel

Cet adaptateur assure une connexion audio fiable entre vos composants. Permet de connecter un composant audio à un récepteur ou des enceintes d'extension.

Voir tous les avantages

avec ce câble Y stéréo.

Profitez d'un son exceptionnel

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (M) - 2 RCA (M)

L'altération du signal est minimisée grâce aux connecteurs plaqués or

Connecteurs haute qualité permettant de minimiser la perte de signal.

Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.

Connecteur moulé pour raccordement sécurisé

Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF file, 185.6 kB
  • 18 June 2025

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 114.4 kB
  • 26 November 2023

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