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Arrêté

Câble HDMI

SWV5510/00

Vivez l’expérience des images Ultra Hi-Definition

Vivez l’expérience de la résolution Ultra HD 4K à 60 ips. HDMI haute vitesse prend en charge les systèmes audio à 32 canaux complets avec un taux d’échantillonnage jusqu’à 1536 kHz

Voir tous les avantages

Ultra HD 4K 60 Hz avec Ethernet

Vivez l’expérience des images Ultra Hi-Definition

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbit/s.

  • 1,5 m

UHD 2160p (4K)

Prise en charge des résolutions jusqu'au 4K ou UHD 2160p : votre écran est ainsi en mesure de rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans les cinémas.

60 Hz ou images par seconde

Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.

Connecteurs plaqués or pour une meilleure conductivité

Les connecteurs plaqués or offrent une meilleure conductivité en réduisant la résistance de contact, et ils ne se détériorent pas par oxydation.

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