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Arrêté

Câble HDMI

SWV5653G/00

Câble certifié HDMI Premium

Le câble certifié HDMI Premium permet une résolution 4K Ultra HD à 60 IPS. La technologie HDMI haute vitesse prend en charge un système audio à 32 canaux avec un taux d'échantillonnage jusqu'à 1 536 kHz.

Voir tous les avantages

La 4K Ultra HD à 60 Hz avec Ethernet

Câble certifié HDMI Premium

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbits/s

  • 5 m

60 Hz ou images par seconde

Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.

Fil de cuivre pur 30 AWG pour une qualité d'image et de son optimale.

Utilisation de matériaux de qualité : fil de cuivre pur 30 AWG pour assurer une connexion optimale avec un minimum de perte de données.

Expérience 3D

Prise en charge de tous les formats vidéo 3D pour être comme au cinéma en 3D ou expérimenter des jeux vidéos plus vrais que nature version 3D.

Spécificités Techniques

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