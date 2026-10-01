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Arrêté

Adaptateur USB-C

SWV6021/00

Adaptateur premium USB-C vers HDMI et VGA

Adaptateur premium USB-C vers HDMI (prise femelle) et VGA. Câble de 0,15 m. La technologie VGA permet une sortie Full HD de 1920 x 1080p à 60 Hz. La technologie HDMI permet une sortie 4K*2K à 30 Hz ultra-nette.

Voir tous les avantages

Un son d'une clarté extraordinaire

Adaptateur premium USB-C vers HDMI et VGA

  • HDMI

  • VGA

Conçus pour garantir une qualité optimale

Les produits sont conçus avec des matériaux de qualité supérieure pour accroître leur longévité.

Résolution 4K (3 840 x 2 160)

Prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 4K (3 840 x 2 160) pour offrir une qualité d'image et des expériences de jeu optimales.

Un affichage fluide avec un signal vidéo de 30 Hz et 30 images par seconde

Installez-vous confortablement pour visionner des vidéos de qualité supérieure à 30 images par seconde, pour une meilleure expérience télévisuelle.

Spécificités Techniques

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