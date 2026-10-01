Adaptateur premium USB-C vers HDMI et VGA

Adaptateur premium USB-C vers HDMI (prise femelle) et VGA. Câble de 0,15 m. La technologie VGA permet une sortie Full HD de 1920 x 1080p à 60 Hz. La technologie HDMI permet une sortie 4K*2K à 30 Hz ultra-nette.