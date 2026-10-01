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Arrêté
SWV9030/10
La 8K Ultra HD à 60 Hz avec Dynamic HDR
Découvrez la résolution 8K Ultra HD à 60 IPS. La technologie Dynamic HDR permet d'afficher une image parfaitement nette, au contraste optimal et aux mouvements ultra-rapides. La technologie eARC (enhanced Audio Return Channel) prend en charge jusqu'à 192 kHz en résolution 24 bits.
8 K 60 Hz
48 Gbits/s
3 m
Prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 8K UHD 4320p pour offrir une qualité d'image et des expériences de jeu optimales.
Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.
Utilisation de matériaux de qualité : fil de cuivre pur 28 AWG pour assurer une connexion optimale avec un minimum de perte de données.
Notation globale