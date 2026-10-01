Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
SWW1001/00
Sac organisateur universel pour équipement électronique
Accessoires électroniques. Un sac organisateur pour protéger votre équipement électronique. Conçu pour garder votre matériel électronique au sec grâce à son matériau présentant un indice d'étanchéité IPX4. Le sac comprend quatre compartiments, pour un contenu parfaitement rangé et organisé.
Universel
Les poches intérieures sont idéales pour ranger votre smartphone, des câbles, des piles, des cartes mémoire : tout ce que vous devez protéger et garder à portée de main.
Le matériau étanche protège vos supports contre l'humidité et l'eau.
Notation globale