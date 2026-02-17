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Un son encore meilleur pour tous vos divertissements
Sublimez vos jeux et films grâce à cette magnifique barre de son discrète qui diffuse des voix plus claires et des effets sonores plus percutants. Sa technologie audio sophistiquée crée une écoute immersive, pour tous vos contenus.
2.0 canaux
HDMI ARC 120 W max.
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
La technologie immersive 2.0 canaux de cette barre de son donne une ampleur inédite à vos contenus préférés. Quatre modes d'égalisation vous permettent de choisir un style de son adapté à ce que vous regardez, et vous pouvez rendre les voix plus claires dans n'importe quel mode en activant l'amplificateur de dialogue.
La compatibilité avec DTS Virtual:X transforme le son de votre téléviseur en offrant une expérience sonore virtuelle 3D, peu importe ce qui passe à l'écran ! Le système fonctionne dans n'importe quelle pièce et ne nécessite pas d'enceintes supplémentaires : activez-le à l'aide de la télécommande de votre barre de son ou de l'application Philips Home Entertainment.
Profitez d'une place au premier rang pour tous vos films et séries. Cette barre de son compatible avec Dolby Digital Plus vous offre un son immersif, sans enceintes supplémentaires. Vous entendrez et sentirez la différence.
3.3
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Pfi4
17/02/2026
France
PARFAIT POUR UN SALON!
Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)
Avantages
Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone
Contre
Rien vu le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Sou zu
30/04/2026
Deutschland
Spitze
Cet avis a été rédigé pour TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Cet avis a été rédigé pour TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Zebra28oootqttqzqb
20/07/2026
Deutschland
Haltbarkeit schlecht
Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten
Cet avis a été rédigé pour TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20
Cet avis a été rédigé pour TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20