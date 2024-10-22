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Barre de son 2.1

TAB6309/10

4.6

| (52) Avis | 96% recommandent ce produit

1 récompense

Un design discret. Un son immersif.

Avec sa technologie audio immersive et son caisson de basses sans fil ultra-compact, cette barre de son ultra-fine remplit la pièce de son sans vous envahir. Elle complète parfaitement les téléviseurs Ambilight, pour faire monter l'émotion, quel que soit le contenu à l'écran.

Voir tous les avantages

Un design discret. Un son immersif.

  • 2.1 canaux, caisson de basses sans fil

  • HDMI eARC 320 W max.

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 canaux. Caisson de basses sans fil pour des basses plus profondes.

2.1 canaux. Caisson de basses sans fil pour des basses plus profondes.

La technologie audio immersive 2.1 canaux produit un son inédit, tandis que le caisson de basses sans fil ultra-compact donne de l'ampleur aux effets et à la musique. Quatre modes d'égalisation vous permettent de choisir un style sonore adapté à ce que vous regardez, et les voix deviennent plus claires dans n'importe quel mode si vous activez l'amplificateur de dialogue.

Design ultra-plat, parfaitement adapté aux téléviseurs Ambilight bas

Design ultra-plat, parfaitement adapté aux téléviseurs Ambilight bas

Avec un profil de seulement 37 mm, cette barre de son peut même être installée sous les téléviseurs Ambilight disposant d'un socle bas, et les supports muraux amovibles (fournis) offrent différentes options de fixation. Le caisson de basses ultra-compact et puissant se fond naturellement dans le décor et peut être positionné à la verticale ou à l'horizontale.

DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

DTS Virtual:X pour un son 3D immersif dans n'importe quelle pièce

La compatibilité avec DTS Virtual:X transforme le son de votre téléviseur en offrant une expérience sonore virtuelle 3D, peu importe ce qui passe à l'écran ! Le système fonctionne dans n'importe quelle pièce et ne nécessite pas d'enceintes supplémentaires : activez-le à l'aide de la télécommande de votre barre de son ou de l'application Philips Home Entertainment.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

52

Avis

96%

recommandent ce produit

2

22/10/2024

France

France

Super barre de son

J’ai acheté cette barre de son pour aller avec mon téléviseur Philips Ambilight tout est de super qualité ! Pour le prix le produit est géniale et créer une vrai ambiance de cinéma avec les basses ! La barre de son convient très bien pour une chambre ou un salon, Je recommande j’en suis très satisfaite !

Avantages

Qualité du son

Contre

Branchement si pas de téléviseur Ambilight

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2024-09-22

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2024-09-22

23/09/2024

France

France

Barre de son immersive et élégante

La barre de son Phillips couplée à notre téléviseur Phillips Ambilight permet une expérience immersive grâce à la diffusion du son dans toute la pièce ✔️ ▪️ le caisson de basse sans fil permet de le déplacer dans la pièce sans que des fils gênent la vue et nous n’avons pas à nous demander si des prises doivent être à proximité, attention néanmoins, en le configurant via le téléphone pour les réglages, le Bluetooth du caisson se connecte maintenant en Bluetooth directement ce qui est gênant pour écouter de la musique par exemple ou les appels à la maison. ▪️ Son en total immersion , les expériences cinématographiques et de jeux vidéos deviennent incroyables depuis que nous l’avons acheté et cela change du son original du téléviseur ! ▪️Design sobre , prends peu de place et moins de fils qui traînent . Nous ne regrettions pas notre achat , attention néanmoins à bien acheter en amont, un câble HDMi ! Celui-ci n’est pas fournis mais cela permet de choisir celui qui convient le mieux , ce qui ne nous a pas dérangé.

Avantages

Fonction sans fil du caisson

Contre

Connections automatique du caisson sur le telephone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2023-08-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2023-08-23

09/09/2024

France

France

Un son cinéma à domicile

La barre de son Philips TAB6309 offre un son immersif surprenant pour sa taille compacte. Son design ultra-plat la rend discrète et facile à installer. Les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X créent une ambiance cinématographique convaincante. Bien qu'elle ne prenne pas en charge les formats audio haute résolution, elle est parfaite pour les films et les séries. Le caisson de basses sans fil ajoute de la profondeur aux basses fréquences. En bref, un excellent choix pour ceux qui souhaitent améliorer leur expérience audio sans se ruiner. Les plus : * Son immersif * Design compact * Facilité d'installation Les moins : * Absence de formats audio haute résolution En conclusion, la TAB6309 est une barre de son polyvalente et performante, idéale pour un usage quotidien.

Avantages

Taille

Contre

Haute résolution

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2024-08-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB6309 Barre de son 2.1

Date d'utilisation 2024-08-08

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