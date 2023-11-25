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Arrêté
TAB8405/10
Un son comme si vous étiez au premier rang
Magnifiez le son de chaque film, événement sportif et playlist. Cette barre de son avec caisson de basses sans fil et Dolby Atmos diffuse des basses de meilleure qualité et des voix plus claires. Elle est également facile à intégrer à une configuration multiroom.
240 W maxi. Caisson de basses sans fil.
Dolby Atmos®
Compatible DTS Play-Fi
Se connecte aux assistants vocaux
Cette barre de son apporte une nouvelle dimension sonore à tout ce que vous regardez et à chaque titre que vous aimez. Sa configuration 2.1 canaux enrichit les bandes son, amplifie les effets sonores et clarifie les dialogues. Le caisson de basses sans fil réagit à chaque explosion et chaque pulsation basse fréquence.
Des émotions intensifiées, quel que soit le contenu que vous regardez. Cette barre de son compatible Dolby Atmos reproduit aussi bien la profondeur que la hauteur, créant ainsi un son Surround virtuel tridimensionnel qui vous enveloppe.
Vivez l'excitation du sport en direct, dans votre salon. Le mode Equaliseur Stadium vous plonge dans les clameurs de la foule, comme si vous étiez dans les gradins ! Laissez-vous emporter par chaque action décisive tout en entendant parfaitement les commentateurs.
3.9
sur 6
34
Avis
Comilao
25/11/2023
France
Très bonne surprise 👍
Mon choix pour cette barre de son était évident,j'aime beaucoup les produits Phillips avec leurs défauts et leurs qualités,très bon son et largement assez puissant pour un appartement,le caisson de basse n'est régler qu'à moitié et ça décoiffe déjà 😍 Très bonne surprise et le recommande fortement sans hésiter 👍 Pas de DTS mais es-ce vraiment gênant pour une barre de son de cette gamme de prix ? Foncé sans hésitation👍😍
Avantages
Qualité sonore
Contre
Pas de DTS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Date d'utilisation 2023-10-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Date d'utilisation 2023-10-25
Georgi1962
10/08/2022
Deutschland
Bin zufrieden
Die Soundbar kommt bei mir im Wohnzimmer zum Einsatz. Aufbauen und anschließen ging problemlos einfach. Der Subwoofer ist kabellos und kann eigentlich überall aufgestellt werden. Die Tonqualität ist super, hier kommt auch richtiges Kinofeeling auf. Dank Bluetooth kann ich mein Smartphone auch direkt mit der Soundbar Verbindung und diesen zum Musik hören nutzen. Geht übrigens auch mit DTS PlayFi also quasi über das WLan.
Avantages
einfacher Anschluss, Klasse Ton
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Date d'utilisation 2022-02-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Date d'utilisation 2022-02-10
Tischdecke
08/08/2022
Deutschland
Toll
Gute Soundbar. Macht guten Ton, einfach zu bedienen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Sind zufrieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Date d'utilisation 2022-02-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Date d'utilisation 2022-02-08