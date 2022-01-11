ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo de la télécommande
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo de la télécommande
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation

Arrêté

Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil

TAB8805/10

2.8

| (21) Avis

Un son puissant comme au cinéma

Profitez pleinement de vos soirées cinéma grâce à cette puissante barre de son avec caisson de basses sans fil. Le son 3D immersif de la technologie Dolby Atmos vous plonge au cœur de l'action. La compatibilité Play-Fi simplifie la création d'une installation véritablement Surround.

Voir tous les avantages

Un son puissant comme au cinéma

  • 400 W maxi. Caisson de basses sans fil.

  • Dolby Atmos®

  • Compatible DTS Play-Fi

  • Se connecte aux assistants vocaux

Barre de son intelligente. Un son puissant comme au cinéma.

Barre de son intelligente. Un son puissant comme au cinéma.

Cette barre de son apporte 300 W de son riche à tout ce que vous regardez et à chaque titre que vous aimez. Ses 3.1 canaux immersifs diffusent dans n'importe quelle pièce des bandes son envoûtantes, des effets sonores sensationnels et des dialogues limpides. Le caisson de basses sans fil intensifie chaque explosion et chaque bruit.

Dolby Atmos. Des émotions sublimées.

Dolby Atmos. Des émotions sublimées.

Des émotions intensifiées, quel que soit le contenu que vous regardez. Cette barre de son compatible Dolby Atmos reproduit aussi bien la profondeur que la hauteur, créant ainsi un son Surround virtuel tridimensionnel qui vous enveloppe.

Play-Fi. Du son multiroom au son Surround.

Play-Fi. Du son multiroom au son Surround.

Grâce à la compatibilité facile de Play-Fi, cette barre de son sera la star de votre installation multiroom. Vous pouvez synchroniser des enceintes compatibles Play-Fi pour un son multiroom ou même créer un véritable système audio Surround, le tout via l'application Philips Sound ou l'application Play-Fi.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 6

21

Avis

4

11/01/2022

France

France

Compatible avec tout

Un son parfait m, suffisant pour un salon de 20 m2. Compatible avec air play et Google Home il est facile de basculer sa musique d’un appareil vers sa barre de son. Le son porte bien et le simuli Dolby Atmos est fantastique avec une Apple TV. Bref très heureux de mon achat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil

Date d'utilisation 2021-07-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil

Date d'utilisation 2021-07-11

21/11/2021

France

France

Trés bon Rapport qualité prix

Je suis très satisfait de ce produit qui est couplé à mon téléviseur Ambilight. Il est bien sur primordiale de bien suivre la notice de mise en fonction et ne pas oublier de faire de même chose concernant le paramétrage sur la tv et le décodeur box internet. Quand tout est bien paramétré le produit fonctionne très bien. Quand on ne suis pas les recommandations, comme le stipule les avis négatif des différents site (La barre ne fonctionne pas correctement, ce qui est normal...) Pour ce que est de la spatialisation, il y a mieux mais c'est plus cher. D'après mes différents test, il faut compter 200€ de plus pour un meilleurs rendu.

Avantages

Qualité sonore

Contre

Spatialisation (Normal a ce tarif, mais le produit fait le job)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil

Date d'utilisation 2021-10-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil

Date d'utilisation 2021-10-21

06/11/2023

Danmark

Danmark

Fed soundbar

Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Date d'utilisation 2023-10-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Date d'utilisation 2023-10-06

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.