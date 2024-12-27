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Arrêté

Lecteur DVD

TAEP200/12

3.2

| (70) Avis

Toutes sortes de supports, du DVD à l'USB

Le lecteur de rêve ! Offrant une image impeccable et naturelle, ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque ou presque, ce lecteur DVD Philips TAEP200 vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Voir tous les avantages

Toutes sortes de supports, du DVD à l'USB

  • USB 2.0

Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz

Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran

Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran

Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le programme que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

70

Avis

27/12/2024

France

France

Acheteur vérifié

Très pratique, très compact

Lecteur très pratique, sortie HDMI, tient peu de place

Avantages

Compact

Contre

Pas de prise ancienne Periitel ou scart

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAEP200 Lecteur DVD

Date d'utilisation 2023-11-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAEP200 Lecteur DVD

Date d'utilisation 2023-11-27

21/01/2024

France

France

Acheteur vérifié

Parfait pour mon usage

Je cherchais un lecteur dvd pour remplacer un appareil en panne. Cet appareil est simple, peu encombrant et me satisfait.

Avantages

mini encombrement

Contre

aucun pour moi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAEP200 Lecteur DVD

Date d'utilisation 2022-12-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAEP200 Lecteur DVD

Date d'utilisation 2022-12-21

27/03/2023

België

België

Acheteur vérifié

Appareil de grande qualité

Appareil est très facile d'utilisation, peu encombrant et image de grande qualité ! Je suis client depuis 1980, mon premier achat était un magnetoscope V2000, pour moi votre enseigne est plus qu'une référence !

Avantages

Très facile d'utilisation.

Contre

Néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAEP200 Lecteur DVD

Date d'utilisation 2022-02-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAEP200 Lecteur DVD

Date d'utilisation 2022-02-27

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