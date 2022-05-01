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Arrêté
TAJP10/00
Chargeur Georg Jensen de Philips
Le côté esthétique de votre techn est important pour vous? Ca chargeur a ce qu’il faut. Conçu soigneusement avec du cuir brun foncé et des éléments en acier poli, le boîtier dissimule un pavé de chargement sans fil Qi. La courroie détachable est aussi un câble USB-A à USB-C.
La grande surface de chargement permet de placer facilement un téléphone sur le pavé, et la puissance de charge maximale est de 5 W.
La courroie de transport en silicone brun foncé intègre des connexions USB-A à USB-C pour recharger le chargeur.
Éléments en acier poli Georg Jensen
4.3
sur 6
3
Avis
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Avantages
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date d'utilisation 2021-04-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date d'utilisation 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Avantages
Geïntegreerde kabel
Contre
Zwaar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date d'utilisation 2021-01-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date d'utilisation 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Acheteur vérifié
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Avantages
Geen
Contre
Zie boven
Cet avis a été rédigé pour TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date d'utilisation 2022-05-26
Cet avis a été rédigé pour TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date d'utilisation 2022-05-26