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TAM2805/10
Ultra-slim. Riche en fonctionnalités.
Vous n'avez pas beaucoup de place ? Voyez grand pour ce qui est du divertissement. Cette microchaîne slim avec radio Internet et DAB+ peut être fixée au mur. Elle est compatible Spotify Connect et permet un streaming Bluetooth®. Vous pouvez même la connecter à votre lecteur de CD ou votre platine vinyle.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Vous cherchez quelque chose à écouter ? Cette microchaîne vous donne accès à des milliers de stations de radio numérique ou Internet du monde entier, sans crépitement. Vous pouvez diffuser de la musique, des podcasts, etc. en streaming via Bluetooth®, tandis que l'entrée Audio prend en charge les sources câblées.
Vous pouvez poser cette microchaîne slim sur un meuble grâce au pied inclus ou retirer le pied pour la monter directement sur un mur. Deux haut-parleurs large bande diffusent un son stéréo limpide.
Vous souhaitez écouter Spotify en streaming ? Cette radio Internet Bluetooth® est équipée de Spotify Connect. Votre téléphone portable vous sert de télécommande tandis que la radio diffuse le signal sonore optimal provenant des serveurs Spotify. Les deux haut-parleurs large bande délivrent un son stéréo limpide.
3.6
sur 6
26
Avis
Claude Martin
26/01/2021
België
Acheteur vérifié
Radio internet
Radio super pratique, peu encombrante et d’une belle finition. Très belle sonorité,je recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM2805 Radio Internet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM2805 Radio Internet
28/02/2023
Italia
Acheteur vérifié
Dispone di quasi tutto quello che serve.
Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.
Avantages
La radio Internet.Spotify.
Contre
Una base troppo plasticosa.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM2805 Radio via Internet
Date d'utilisation 2023-01-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM2805 Radio via Internet
Date d'utilisation 2023-01-28
The Main Man
16/11/2022
United Kingdom
Acheteur vérifié
Great Product
Very good sound quality easy to set up , thousands of channals
Avantages
The Best Radio Ever
Contre
None
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM2805 Internet Radio
Date d'utilisation 2022-10-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM2805 Internet Radio
Date d'utilisation 2022-10-16