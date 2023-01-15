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Tout-en-un
Radio Internet, Spotify Connect, Bluetooth® et lecteur de CD : cette microchaîne tout-en-un compacte diffuse tout. Vous pouvez également connecter des ordinateurs portables ou d'autres sources grâce au connecteur USB ou à l'entrée audio. Profitez d'un son plus riche grâce à une chaîne qui trouve sa place dans presque toutes les pièces.
Radio Internet, DAB+
Bluetooth®, Spotify Connect
USB, CD-MP3
50 W
Des titres classiques aux podcasts les plus récents. Spotify Connect vous permet de diffuser en streaming le meilleur signal de Spotify via une connexion Wi-Fi. Vous pouvez également diffuser en streaming des playlists, etc. via Bluetooth®, écouter des CD ou vous connecter à d'autres sources via l'entrée audio ou la prise USB.
La radio Internet est votre ticket d'entrée à des milliers de stations diffusant tous les types de programmes. Le tuner numérique offre une réception au son limpide et vous pouvez définir des présélections pour vos stations Internet, DAB+ ou FM préférées.
Deux haut-parleurs sont intégrés directement à cette microchaîne tout-en-un. Les haut-parleurs à large bande et les ports Bass Reflex produisent un son clair et d'excellentes basses. La puissance de sortie maximale de 50 W est idéale pour les cuisines, les bureaux et les petits espaces de vie.
3.9
sur 6
98
Avis
81%
recommandent ce produit
Jmc91
15/01/2023
France
Acheteur vérifié
très bonne expérience
L'appareil correspond tout à fait à mes attentes. Attention, ce n'est pas de la hifi, mais le son est très satisfaisant. Les fonctionnalités sont assez complètes et le pilotage via un portable ou une tablette est très pratique et complète agréablement la télécommande fournie
Avantages
le produit est compact
Contre
aucun, pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-12-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-12-15
Boubou238
18/11/2022
France
Acheteur vérifié
Très bonne fonctionnalité
Mon ancienne chaîne ne fonctionnait plus en CD, mais je suis très satisfait d'écouter également la radio en DAB
Avantages
Beaucoup de fonctions
Contre
Look un peu ancien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-10-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-10-18
J-LC
28/04/2023
België
Acheteur vérifié
Magnifique
Beau design. Fonctions faciles et complètes. Beau son.
Avantages
DAB+ Internet+ CD tout en un
Contre
nihil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-03-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-03-28