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Microchaîne

TAM6805/10

3.9

| (98) Avis | 81% recommandent ce produit

Tout-en-un

Radio Internet, Spotify Connect, Bluetooth® et lecteur de CD : cette microchaîne tout-en-un compacte diffuse tout. Vous pouvez également connecter des ordinateurs portables ou d'autres sources grâce au connecteur USB ou à l'entrée audio. Profitez d'un son plus riche grâce à une chaîne qui trouve sa place dans presque toutes les pièces.

Voir tous les avantages

Tout-en-un

  • Radio Internet, DAB+

  • Bluetooth®, Spotify Connect

  • USB, CD-MP3

  • 50 W

Toute votre musique, tous vos podcasts et plus encore

Toute votre musique, tous vos podcasts et plus encore

Des titres classiques aux podcasts les plus récents. Spotify Connect vous permet de diffuser en streaming le meilleur signal de Spotify via une connexion Wi-Fi. Vous pouvez également diffuser en streaming des playlists, etc. via Bluetooth®, écouter des CD ou vous connecter à d'autres sources via l'entrée audio ou la prise USB.

Radio Internet. Radio DAB+ FM.

Radio Internet. Radio DAB+ FM.

La radio Internet est votre ticket d'entrée à des milliers de stations diffusant tous les types de programmes. Le tuner numérique offre une réception au son limpide et vous pouvez définir des présélections pour vos stations Internet, DAB+ ou FM préférées.

Système de haut-parleurs Bass Reflex intégrés

Système de haut-parleurs Bass Reflex intégrés

Deux haut-parleurs sont intégrés directement à cette microchaîne tout-en-un. Les haut-parleurs à large bande et les ports Bass Reflex produisent un son clair et d'excellentes basses. La puissance de sortie maximale de 50 W est idéale pour les cuisines, les bureaux et les petits espaces de vie.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

98

Avis

81%

recommandent ce produit

15/01/2023

France

France

Acheteur vérifié

très bonne expérience

L'appareil correspond tout à fait à mes attentes. Attention, ce n'est pas de la hifi, mais le son est très satisfaisant. Les fonctionnalités sont assez complètes et le pilotage via un portable ou une tablette est très pratique et complète agréablement la télécommande fournie

Avantages

le produit est compact

Contre

aucun, pour le moment

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne

Date d'utilisation 2022-12-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne

Date d'utilisation 2022-12-15

18/11/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bonne fonctionnalité

Mon ancienne chaîne ne fonctionnait plus en CD, mais je suis très satisfait d'écouter également la radio en DAB

Avantages

Beaucoup de fonctions

Contre

Look un peu ancien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne

Date d'utilisation 2022-10-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne

Date d'utilisation 2022-10-18

28/04/2023

België

België

Acheteur vérifié

Magnifique

Beau design. Fonctions faciles et complètes. Beau son.

Avantages

DAB+ Internet+ CD tout en un

Contre

nihil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne

Date d'utilisation 2022-03-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM6805 Microchaîne

Date d'utilisation 2022-03-28

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