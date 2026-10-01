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Arrêté

Enceinte de fête Bluetooth®

TANX200/10

Des basses plus puissantes

Faites trembler les murs avec cette enceinte Bluetooth® festive équipée de deux haut-parleurs de graves produisant des basses ultra-puissantes ! Vous pouvez brancher une guitare et un micro pour faire votre propre musique. Profitez de jeux de lumière festifs, d'amusantes fonctions de karaoké et de 14 heures d'autonomie.

Voir tous les avantages

Des basses plus puissantes

  • Bluetooth®

Autonomie de 14 heures. Un son puissant aux basses profondes.

Cette enceinte puissante vous offre tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer la fête ! Grâce à un son explosif aux basses ultra-puissantes, la pièce bat au rythme de votre musique. Une charge offre 14 heures d'autonomie pour vous permettre d'écouter vos morceaux toute la nuit.

Jeux de lumière. Son et lumière.

Faites danser tout le monde sous les jeux de lumière. Les éclairages de couleur des enceintes clignotent au rythme de la musique selon différentes séquences ou restent allumés en continu.

2 entrées micro et 1 entrée guitare (6,3 mm)

Avec les entrées micro et guitare (6,3 mm), la fête sera encore plus réussie. Chantez avec une playlist ou votre propre musique. Vous pouvez même réduire le volume vocal d'une chanson pour ne faire entendre que votre propre voix. Les amusants effets de karaoké vous permettent d'ajouter de l'écho aux voix ou de transformer les voix de femmes en voix d'hommes et vice-versa !

Spécificités Techniques

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