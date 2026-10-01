2 entrées micro et 1 entrée guitare (6,3 mm)

Avec les entrées micro et guitare (6,3 mm), la fête sera encore plus réussie. Chantez avec une playlist ou votre propre musique. Vous pouvez même réduire le volume vocal d'une chanson pour ne faire entendre que votre propre voix. Les amusants effets de karaoké vous permettent d'ajouter de l'écho aux voix ou de transformer les voix de femmes en voix d'hommes et vice-versa !