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TAPR802/12
Toujours plus de choses à aimer
Élargissez vos goûts grâce à cette radio Internet Philips. Écoutez des stations de radio Internet, DAB et FM, et bénéficiez d'une compatibilité Spotify Connect ainsi que de la possibilité de streaming depuis votre appareil mobile.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Musique, histoires de crimes, aventures... Cette radio Internet est votre ticket d'entrée à des milliers de stations diffusant tous les types de programmes. Le tuner numérique offre une réception au son limpide et vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections pour vos stations Internet, DAB+ ou FM préférées.
3.9
sur 6
57
Avis
apiano
23/03/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Radio très complète
Cette radio a plusieurs façons de se connecter. Pour ma part je l'utilise en tant que radio internet, connectée donc au wi-fi de mon domicile, et le choix des stations est très vaste. Le rapport qualité prix est excellent.
Avantages
Plusieurs possibilités de connexion à un prix raisonnable
Contre
Au niveau du son, léger manque de graves.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPR802 Radio Internet
Date d'utilisation 2023-02-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPR802 Radio Internet
Date d'utilisation 2023-02-23
detLAN
24/07/2023
Deutschland
So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!
Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.
Avantages
Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPR802 Internetradio
Date d'utilisation 2021-07-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPR802 Internetradio
Date d'utilisation 2021-07-24
Wurscht
25/05/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Internet-Radio
Das Internet-Radio von Philips ist optisch sehr gut. Die Bedienung ist leicht verständlich und funktional.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPR802 Internetradio
Date d'utilisation 2021-01-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPR802 Internetradio
Date d'utilisation 2021-01-25