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TAR1509/00
Le grand classique de poche
Emportez votre radio partout avec vous ! Profitez d’une excellente réception et d’un son clair et net grâce à cette radio FM/AM portable, suffisamment petite pour se glisser dans votre poche. Musique, sport ou actualités : ses commandes simples vous permettent de trouver facilement vos stations préférées lors de vos déplacements.
FM/AM
Réglage analogique
Fonctionne sur piles
Cette radio FM/AM ultra-portable vous offre un son net et clair pour toutes vos stations préférées. Le réglage analogique permet de trouver facilement ce que vous cherchez, tandis que la longue antenne télescopique assure la meilleure réception possible où que vous soyez.
Deux molettes permettent de régler la radio et le volume, tandis qu’un commutateur latéral pratique permet de passer de la bande FM à la bande AM. La grande fenêtre de réglage bien lisible vous indique la fréquence sélectionnée, et un indicateur LED s’allume lorsque le signal est puissant.
Cette radio analogique est suffisamment compacte pour se glisser facilement dans une poche, mais vous pouvez aussi la porter au poignet grâce à la dragonne incluse. Le son est alimenté par 2x piles AAA et une prise casque permet une écoute privée : parfait pour connaître les derniers résultats sportifs pendant que vous faites vos courses !
3.8
sur 6
4
Avis
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Avantages
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Contre
No incluye auriculares ni pilas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Avantages
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Contre
En principio nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-05-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-05-20
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-02-12
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-02-12