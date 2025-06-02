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Radio fiable, lampe torche et source d'alimentation de secours
Avec cette formidable petite radio avec lampe torche, vous êtes paré à toute éventualité. Une antenne extensible capte les stations de radio AM et FM, tandis que la puissante lampe torche éclaire votre chemin. Elle dispose même d'une alarme SOS pour les situations d'urgence. Rechargez-la par câble, à l'énergie solaire ou avec la manivelle.
Radio compacte et portable
Syntonisation analogique FM/AM
Batterie Li-ion intégrée
Lampe torche SOS
Cette radio portable pratique est la compagne idéale pour les longues journées à l’extérieur. Captez clairement les stations de radio, rechargez d’autres appareils et éclairez votre chemin grâce à la puissante lampe de poche. En cas d’urgence, vous pouvez même déclencher une puissante alarme SOS accompagnée d’une lumière clignotante.
Cette radio pratique ne vous laissera pas tomber. Rechargez-la avec le câble USB-C inclus pour profiter de jusqu’à 32 heures d’écoute à un volume raisonnable.
Ne tombez jamais à court d’énergie ! Vous disposerez toujours d’une charge de secours grâce aux panneaux solaires situés sur le dessus de la radio ou en actionnant la manivelle intégrée. La radio fonctionne également avec 3 piles AAA (non incluses). Un port USB-A vous permet d’utiliser la radio pour recharger vos autres appareils en cas d’urgence.
4.3
sur 6
14
Avis
100%
recommandent ce produit
LN06400
02/06/2025
France
un vrai couteau suisse
produit tout en un particulièrement polyvalent, je l'adore
Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Radio portable avec lampe torche
Date of Use 2024-05-02
Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Radio portable avec lampe torche
Date of Use 2024-05-02
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Avantages
Multifunktional
Contre
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Date of Use 2026-01-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Date of Use 2026-01-02
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08