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  • Radio fiable, lampe torche et source d'alimentation de secours
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  • Radio fiable, lampe torche et source d'alimentation de secours
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Radio portable avec lampe torche

TAR1609/00

4.3

| (14) Avis | 100% recommandent ce produit

Radio fiable, lampe torche et source d'alimentation de secours

Avec cette formidable petite radio avec lampe torche, vous êtes paré à toute éventualité. Une antenne extensible capte les stations de radio AM et FM, tandis que la puissante lampe torche éclaire votre chemin. Elle dispose même d'une alarme SOS pour les situations d'urgence. Rechargez-la par câble, à l'énergie solaire ou avec la manivelle.

Voir tous les avantages

Radio fiable, lampe torche et source d'alimentation de secours

  • Radio compacte et portable

  • Syntonisation analogique FM/AM

  • Batterie Li-ion intégrée

  • Lampe torche SOS

Radio compacte et portable avec lampe de poche

Radio compacte et portable avec lampe de poche

Cette radio portable pratique est la compagne idéale pour les longues journées à l’extérieur. Captez clairement les stations de radio, rechargez d’autres appareils et éclairez votre chemin grâce à la puissante lampe de poche. En cas d’urgence, vous pouvez même déclencher une puissante alarme SOS accompagnée d’une lumière clignotante.

Batterie Li-ion intégrée. Recharge via USB-C

Batterie Li-ion intégrée. Recharge via USB-C

Cette radio pratique ne vous laissera pas tomber. Rechargez-la avec le câble USB-C inclus pour profiter de jusqu’à 32 heures d’écoute à un volume raisonnable.

Alimentation de secours par énergie solaire ou manivelle

Alimentation de secours par énergie solaire ou manivelle

Ne tombez jamais à court d’énergie ! Vous disposerez toujours d’une charge de secours grâce aux panneaux solaires situés sur le dessus de la radio ou en actionnant la manivelle intégrée. La radio fonctionne également avec 3 piles AAA (non incluses). Un port USB-A vous permet d’utiliser la radio pour recharger vos autres appareils en cas d’urgence.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

14

Avis

100%

recommandent ce produit

2

02/06/2025

France

France

un vrai couteau suisse

produit tout en un particulièrement polyvalent, je l'adore

Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Radio portable avec lampe torche

Date of Use 2024-05-02

Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Radio portable avec lampe torche

Date of Use 2024-05-02

02/02/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben

Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?

Avantages

Multifunktional

Contre

Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Date of Use 2026-01-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Date of Use 2026-01-02

15/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Love it! such a great product

Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product

Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

Cet avis a été rédigé pour TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

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