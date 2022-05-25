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TAR3205/12
Tuner numérique FM
Double alarme
Le tuner FM offre une réception parfaitement claire, et vous pouvez définir jusqu'à 10 présélections pour vos stations favorites. L'heure est parfaitement lisible sur l'écran.
Profitez d'un sommeil réparateur avec votre station préférée en fond sonore. Vous pouvez régler la mise en veille programmable pour écouter la radio pendant un maximum de 2 heures. Une fois le temps prédéfini écoulé, la radio s'éteint.
La fonction de double alarme vous permet de définir deux alarmes différentes, tandis que la fonction d'alarme avec volume progressif déclenche une alarme au volume croissant pour vous réveiller graduellement.
3.1
sur 6
42
Avis
Leppa
25/05/2022
Deutschland
Acheteur vérifié
Erwartumgen voll erfüllt
Klein, leichtgewichtig, ein prima Gerät für die Reise.
Avantages
geringes Gewicht
Contre
Radio empfang könnte besser sein.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Radiowecker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Radiowecker
Hét merk!
24/03/2025
Nederland
Acheteur vérifié
Zoals verwacht van Philips
Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!
Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Klokradio
Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Klokradio
Berlind
04/01/2025
Sverige
Acheteur vérifié
Klockradio
Supernöjd! Enkel att hantera. Somnar till den varje kväll. Tack vare att den stänger av sig själv!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Klockradio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Klockradio