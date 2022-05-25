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  • Réveillez-vous du bon pied
  • Réveillez-vous du bon pied
  • Réveillez-vous du bon pied
  • Réveillez-vous du bon pied
  • Réveillez-vous du bon pied
  • Réveillez-vous du bon pied

Radio-réveil

TAR3205/12

3.1
| (42) Avis
Réveillez-vous du bon pied
Simplifiez-vous la vie avec ce radio-réveil FM numérique. Ses nombreuses présélections facilitent la recherche de stations, et vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle vous réveille au son d'une radio dont le volume augmente progressivement. Vous souhaitez dormir un peu plus longtemps ? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de répétition de l'alarme.
Voir tous les avantages

Réveillez-vous du bon pied

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

Radio FM numérique

Le tuner FM offre une réception parfaitement claire, et vous pouvez définir jusqu'à 10 présélections pour vos stations favorites. L'heure est parfaitement lisible sur l'écran.

Arrêt programmé. Endormez-vous avec la radio en fond sonore.

Profitez d'un sommeil réparateur avec votre station préférée en fond sonore. Vous pouvez régler la mise en veille programmable pour écouter la radio pendant un maximum de 2 heures. Une fois le temps prédéfini écoulé, la radio s'éteint.

Double alarme. Un réveil, deux alarmes.

La fonction de double alarme vous permet de définir deux alarmes différentes, tandis que la fonction d'alarme avec volume progressif déclenche une alarme au volume croissant pour vous réveiller graduellement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

42

Avis

25/05/2022

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Erwartumgen voll erfüllt

Klein, leichtgewichtig, ein prima Gerät für die Reise.

Avantages

geringes Gewicht

Contre

Radio empfang könnte besser sein.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Radiowecker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Radiowecker

24/03/2025

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Zoals verwacht van Philips

Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!

Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Klokradio

Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Klokradio

04/01/2025

Sverige

Sverige

Acheteur vérifié

Klockradio

Supernöjd! Enkel att hantera. Somnar till den varje kväll. Tack vare att den stänger av sig själv!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Klockradio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAR3205 Klockradio

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