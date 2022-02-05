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TAR8805/10
Toujours plus de choses à aimer
Quels que soient vos goûts, retrouvez ce que vous aimez grâce à cette radio Internet Philips. Écoutez des stations de radio Internet, DAB+ et FM, et bénéficiez d'une compatibilité Spotify Connect ainsi que d'une diffusion en streaming Bluetooth®. Chargez votre portable grâce au plateau de charge sans fil Qi.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
avec chargeur de téléphone sans fil
Un plateau de charge sans fil Qi équipe la face supérieure de la radio. Un port de charge USB est prévu pour les téléphones plus anciens. Bénéficiez d'un grand affichage clair de l'heure numérique et des commandes principales en façade.
Vous écoutez en streaming depuis Spotify ? Cette radio Internet Bluetooth® bénéficie de Spotify Connect. Utilisez votre mobile comme télécommande pendant que la radio diffuse le meilleur signal de Spotify, directement à partir des serveurs Spotify. Vous pouvez également écouter en streaming à partir d'autres services musicaux via votre appareil mobile.
La mise en veille programmable vous permet de vous endormir avec votre station de radio préférée en fond sonore. Définissez deux alarmes différentes grâce à la fonction double alarme. Une solution idéale si vous êtes du genre à vous rendormir après la première alarme.
3.5
sur 6
61
Avis
Les12geais
05/02/2022
Suisse
Acheteur vérifié
C’est un bon produit
Après je suis étonné de la fluctuation du prix Autrement c’est un plaisir d’écouter au lit
Avantages
DAB , charge du natel
Contre
Un peu grand
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR8805 Radio Internet
Date d'utilisation 2021-01-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR8805 Radio Internet
Date d'utilisation 2021-01-05
delfa-calva
26/03/2023
France
Acheteur vérifié
enfin une bonne radio
enfin une bonne radio.avec la connexion internet plus besoin d'antenne!
Avantages
radio en ligne ,plus d'interferences
Contre
DAB+ peu de stations
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR8805 Radio Internet
Date d'utilisation 2023-02-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR8805 Radio Internet
Date d'utilisation 2023-02-26
bvmwkl
20/05/2021
België
Excellent investissement !
Même si je ne suis pas encore sûr de connaître toutes les fonctions de cette merveilleuse radio, je suis emballé par mon achat. Esthétiquement, cette radio est discrète. Le son est de très bonne qualité et la puissance est plus que suffisante. Je n'ai pas su tester la fonction DAB+ car il semblerait qu'il n'y ait pas de signal chez moi (là où j'ai placé la radio). Je vous recommande fortement cette radio
Avantages
Qualité à tout point de vue
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR8805 Radio Internet
Date d'utilisation 2021-04-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR8805 Radio Internet
Date d'utilisation 2021-04-20