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Arrêté

Haut-parleur sans fil

TAS1505B/00

1

| (2) Avis

La fête à portée de main

La fête est à portée de main avec ce haut-parleur Bluetooth, assez petit pour le porter à votre poignet! Ce petit haut-parleur est complètement étanche et offre un son étonnamment percutant pour sa taille.

Voir tous les avantages

La fête à portée de main

  • Bluetooth®

  • Puissance de sortie de 2,5 W

  • 8 heures de lecture

  • Cote d’étanchéité IPX7

Robuste et cote d’étanchéité IPX7

Ce haut-parleur portatif Bluetooth est coté IPX7, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion totale dans l’eau jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête sous la douche, près de la piscine et même dans la piscine! La portée sans fil est de 20 m.

8 heures de lecture. Recharge pendant 2,5 heures

Le son demeure clair même lorsqu’il est fort, et un radiateur passif amplifie les basses. Vous obtenez 8 heures de lecture et une charge complète prend 2,5 heures. La connexion Bluetooth est stable et le jumelage est simple.

Choisissez votre couleur. Affichez votre style

Soyez toujours vous-même. Ce petit haut-parleur Bluetooth est offert en plusieurs couleurs, pour que vous puissiez porter votre style. La sangle de transport assortie vous permet de transporter facilement le haut-parleur partout où vous allez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.0

sur 6

2

Avis

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Avantages

Klein, handlich, preisgünstig

Contre

Keine Lautstärkeregelung

Cet avis a été rédigé pour TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Date d'utilisation 2024-03-20

Cet avis a été rédigé pour TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Date d'utilisation 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Contre

connection problem

Cet avis a été rédigé pour TAS1505B Wireless speaker

Cet avis a été rédigé pour TAS1505B Wireless speaker

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