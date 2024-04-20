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Arrêté
TAS1505B/00
La fête à portée de main
La fête est à portée de main avec ce haut-parleur Bluetooth, assez petit pour le porter à votre poignet! Ce petit haut-parleur est complètement étanche et offre un son étonnamment percutant pour sa taille.
Bluetooth®
Puissance de sortie de 2,5 W
8 heures de lecture
Cote d’étanchéité IPX7
Ce haut-parleur portatif Bluetooth est coté IPX7, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion totale dans l’eau jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête sous la douche, près de la piscine et même dans la piscine! La portée sans fil est de 20 m.
Le son demeure clair même lorsqu’il est fort, et un radiateur passif amplifie les basses. Vous obtenez 8 heures de lecture et une charge complète prend 2,5 heures. La connexion Bluetooth est stable et le jumelage est simple.
Soyez toujours vous-même. Ce petit haut-parleur Bluetooth est offert en plusieurs couleurs, pour que vous puissiez porter votre style. La sangle de transport assortie vous permet de transporter facilement le haut-parleur partout où vous allez.
1.0
sur 6
2
Avis
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Avantages
Klein, handlich, preisgünstig
Contre
Keine Lautstärkeregelung
Cet avis a été rédigé pour TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Date d'utilisation 2024-03-20
Cet avis a été rédigé pour TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Date d'utilisation 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Contre
connection problem
Cet avis a été rédigé pour TAS1505B Wireless speaker
Cet avis a été rédigé pour TAS1505B Wireless speaker