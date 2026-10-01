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TAS1509BK/00
Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez
Emportez votre musique partout avec vous grâce à cette superbe enceinte Bluetooth. Un radiateur passif offre des basses percutantes et l’indice IPX7 permet d’immerger l’enceinte pendant 30 minutes sans aucun problème. Prenez des appels en mains libres où que vous soyez.
Radiateur passif. Basses percutantes
Associez deux enceintes pour un son stéréo
Puissance de sortie RMS de 5W
Étanche IPX7
Cette formidable petite enceinte offre des basses incroyablement riches et percutantes. Emportez votre musique avec vous et profitez d’un son clair dans le jardin, lors d’une promenade ou à la plage. Parfaite à emporter partout, quels que soient vos projets.
Envie d’un son encore plus riche ? Vous pouvez facilement connecter deux enceintes identiques pour profiter d’un fantastique son stéréo. Écoutez votre musique comme elle est censée l’être. Même lors de vos déplacements, vous ne manquerez ni une note ni une parole.
Cette formidable petite enceinte est prête à tout. Que vous soyez surpris par la pluie, en pleine transpiration ou même en train de sauter d’un bateau, son indice d’étanchéité IPX7 permet de l’immerger jusqu’à 30 minutes sans aucun problème.
Notation globale