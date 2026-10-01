Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez

Emportez votre musique partout avec vous grâce à cette superbe enceinte Bluetooth. Un radiateur passif offre des basses percutantes et l’indice IPX7 permet d’immerger l’enceinte pendant 30 minutes sans aucun problème. Prenez des appels en mains libres où que vous soyez.