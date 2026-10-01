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Enceinte sans fil

TAS1509BK/00

Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez

Emportez votre musique partout avec vous grâce à cette superbe enceinte Bluetooth. Un radiateur passif offre des basses percutantes et l’indice IPX7 permet d’immerger l’enceinte pendant 30 minutes sans aucun problème. Prenez des appels en mains libres où que vous soyez.

Voir tous les avantages

Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez

  • Radiateur passif. Basses percutantes

  • Associez deux enceintes pour un son stéréo

  • Puissance de sortie RMS de 5W

  • Étanche IPX7

Radiateur passif pour des basses percutantes

Radiateur passif pour des basses percutantes

Cette formidable petite enceinte offre des basses incroyablement riches et percutantes. Emportez votre musique avec vous et profitez d’un son clair dans le jardin, lors d’une promenade ou à la plage. Parfaite à emporter partout, quels que soient vos projets.

Associez-la à une enceinte identique pour obtenir un son stéréo

Envie d’un son encore plus riche ? Vous pouvez facilement connecter deux enceintes identiques pour profiter d’un fantastique son stéréo. Écoutez votre musique comme elle est censée l’être. Même lors de vos déplacements, vous ne manquerez ni une note ni une parole.

Étanche IPX7

Étanche IPX7

Cette formidable petite enceinte est prête à tout. Que vous soyez surpris par la pluie, en pleine transpiration ou même en train de sauter d’un bateau, son indice d’étanchéité IPX7 permet de l’immerger jusqu’à 30 minutes sans aucun problème.

Spécificités Techniques

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