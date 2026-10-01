ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Utilisation du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Utilisation du produit

Arrêté

Enceinte sans fil

TAS5305/00

Faites la fête

La musique vous accompagne partout où vous allez grâce à cette enceinte Bluetooth® étanche toujours prête pour la fête ! Profitez d'une autonomie de 12 heures et d'un son plein de vie, aux basses puissantes. Ses LED de couleur créent un spectacle lumineux pour accompagner votre musique. L'entrée Audio vous permet de connecter d'autres sources.

Voir tous les avantages

Faites la fête

  • Bluetooth®

  • Puissance de sortie : 16 W

  • Autonomie de 12 heures

  • Étanchéité IPX7

Étanche et prêt à l'emploi

Étanche et prêt à l'emploi

Ce haut-parleur portatif Bluetooth est coté IPX7, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion totale dans l’eau jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête sous la douche, près de la piscine et même dans la piscine! La portée sans fil est de 20 m.

Continuez à faire la fête grâce à une autonomie de 12 heures

Continuez à faire la fête grâce à une autonomie de 12 heures

Les détails restent nets même lorsque le son est fort. Le radiateur passif amplifie les basses. Ce haut-parleur offre une autonomie de 12 heures; la batterie se recharge complètement en 6 heures. Vous voulez faire la fête en grand? Jumelez-le à un haut-parleur identique pour obtenir un son stéréo.

Au rythme de la musique. Lumières DEL

Au rythme de la musique. Lumières DEL

Quand c’est le moment de s’amuser, les lumières illuminent la fête. Des lumières DEL à chaque extrémité du haut-parleur clignotent au rythme de la musique.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.